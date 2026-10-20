Ardent Health Partners Aktie

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WKN DE: A40H23 / ISIN: US03980N1072

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20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ardent Health Partners mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ardent Health Partners wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,235 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,60 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,58 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,955 USD, gegenüber 0,960 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 6,46 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,32 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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