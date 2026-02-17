Ardent Health Partners Aktie
Erste Schätzungen: Ardent Health Partners präsentiert Quartalsergebnisse
Ardent Health Partners gibt voraussichtlich am 04.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,317 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 60,86 Prozent verringert. Damals waren 0,810 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Ardent Health Partners nach den Prognosen von 11 Analysten 1,63 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,61 Milliarden USD umgesetzt worden.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,12 USD, gegenüber 1,58 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 6,36 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 5,97 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
