Erste Schätzungen: Ardent Health Partners stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ardent Health Partners wird sich voraussichtlich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,419 USD gegenüber 0,190 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Ardent Health Partners nach den Prognosen von 11 Analysten 1,55 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,45 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,89 USD, gegenüber 1,58 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 6,35 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,97 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at