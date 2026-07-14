Erste Schätzungen: Ares Capital legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ares Capital wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,473 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

11 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 770,7 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 6,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 822,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie, gegenüber 1,86 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 3,10 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at