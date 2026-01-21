Erste Schätzungen: Ares Management legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ares Management wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,70 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 136,11 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,720 USD je Aktie erzielt worden waren.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,50 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 8,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,02 USD, gegenüber 2,04 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 4,58 Milliarden USD im Vergleich zu 4,22 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at