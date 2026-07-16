Ares Management Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2N87U / ISIN: US03990B1017

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16.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ares Management verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ares Management lädt voraussichtlich am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,28 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ares Management 0,460 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,26 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 15,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,49 Milliarden USD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 17 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,94 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,76 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 5,69 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,46 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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