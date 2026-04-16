Ares Management Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N87U / ISIN: US03990B1017
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16.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ares Management zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ares Management präsentiert voraussichtlich am 01.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 15 Analysten von einem Gewinn von 1,37 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 8,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,28 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,21 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,76 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,82 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,46 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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