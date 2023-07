Erste Schätzungen: arGEN-X vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

arGEN-X präsentiert in der voraussichtlich am 27.07.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2023 endete.

20 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,711 EUR aus. Im Vorjahresquartal waren -3,752 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 18 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 223,5 Millionen EUR – ein Plus von 166,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem arGEN-X 83,9 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -5,468 EUR, gegenüber -12,299 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 26 Analysten durchschnittlich 935,9 Millionen EUR im Vergleich zu 419,7 Millionen EUR im vorherigen Jahr.

