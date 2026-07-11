Aris Mining Aktie
WKN DE: A3DTTG / ISIN: CA04040Y1097
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11.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Aris Mining stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Aris Mining öffnet voraussichtlich am 26.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,505 USD aus. Im letzten Jahr hatte Aris Mining einen Verlust von -0,120 CAD je Aktie eingefahren.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 332,0 Millionen USD betragen, verglichen mit 281,7 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,35 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,590 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,59 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,30 Milliarden CAD waren.
Redaktion finanzen.at
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