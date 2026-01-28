Erste Schätzungen: Arista Networks präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Arista Networks öffnet voraussichtlich am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

21 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,757 USD gegenüber 0,620 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 18 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 23,48 Prozent auf 2,38 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Arista Networks noch 1,93 Milliarden USD umgesetzt.

Der Ausblick von 24 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,87 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,23 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 22 Analysten auf durchschnittlich 8,90 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 7,00 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at