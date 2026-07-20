Arista Networks Aktie
WKN DE: A40V33 / ISIN: US0404132054
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Arista Networks präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Arista Networks wird voraussichtlich am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 24 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,886 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Arista Networks ein EPS von 0,700 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Arista Networks in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,37 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 2,83 Milliarden USD im Vergleich zu 2,20 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 27 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,64 USD, gegenüber 2,75 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 24 Analysten im Durchschnitt 11,62 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 9,01 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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