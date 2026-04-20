Erste Schätzungen: Arista Networks zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Arista Networks stellt voraussichtlich am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

24 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,808 USD aus. Im letzten Jahr hatte Arista Networks einen Gewinn von 0,640 USD je Aktie eingefahren.

Arista Networks soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,62 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 21 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,54 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,75 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,44 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 9,01 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at