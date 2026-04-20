Arista Networks Aktie
WKN DE: A40V33 / ISIN: US0404132054
|
20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Arista Networks zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Arista Networks stellt voraussichtlich am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
24 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,808 USD aus. Im letzten Jahr hatte Arista Networks einen Gewinn von 0,640 USD je Aktie eingefahren.
Arista Networks soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,62 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 21 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,54 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,75 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,44 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 9,01 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Arista Networks Inc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Arista Networks zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.04.26
|Gewinne in New York: S&P 500 beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.04.26
|Börse New York: S&P 500 fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
04.03.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 beendet die Mittwochssitzung im Plus (finanzen.at)
|
13.02.26
|Arista Networks-Aktie zweistellig im Plus: Starke Zahlen sorgen für Anleger-Euphorie (finanzen.at)
|
13.02.26
|Gute Stimmung in New York: mittags Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
11.02.26
|Ausblick: Arista Networks präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Arista Networks präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Arista Networks Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Arista Networks Inc Registered Shs
|138,12
|-1,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Grün
Die Börsen in Fernost nehmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.