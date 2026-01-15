Arjo AB Registered b Aktie
WKN DE: A2H7JW / ISIN: SE0010468116
|
15.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Arjo Registered B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Arjo Registered B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,722 SEK je Aktie gegenüber 0,640 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 3,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,87 Milliarden SEK gegenüber 2,99 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.
7 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,00 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,83 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 11,06 Milliarden SEK, gegenüber 11,29 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
