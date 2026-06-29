Erste Schätzungen: Arjo Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Arjo Registered B wird voraussichtlich am 14.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,406 SEK gegenüber 0,340 SEK im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,71 Milliarden SEK – ein Plus von 1,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arjo Registered B 2,68 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,80 SEK, gegenüber 1,23 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 11,02 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,00 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at