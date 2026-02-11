Arkema Aktie
WKN DE: A0JMC1 / ISIN: US0412321095
11.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Arkema (spons ADRs) präsentiert Quartalsergebnisse
Arkema (spons ADRs) stellt voraussichtlich am 26.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,773 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 383,12 Prozent erhöht. Damals waren 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Arkema (spons ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 2,41 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,67 Prozent verringert.
Die Erwartungen von 14 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,34 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 4,88 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 10,53 Milliarden USD, gegenüber 10,32 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
