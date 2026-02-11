Erste Schätzungen: ArkemaAct legt Quartalsergebnis vor

ArkemaAct präsentiert voraussichtlich am 26.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,658 EUR je Aktie gegenüber 0,150 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 9,22 Prozent auf 2,06 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,27 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,57 EUR aus, während im Fiskalvorjahr 4,51 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 9,02 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 9,54 Milliarden EUR.

Redaktion finanzen.at