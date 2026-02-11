Arlo Technologies Aktie

WKN DE: A2JRL0 / ISIN: US04206A1016

11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Arlo Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Arlo Technologies wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,164 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Arlo Technologies ein EPS von -0,050 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 11,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 135,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 121,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,656 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,310 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 523,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 510,9 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

