Erste Schätzungen: Arlo Technologies öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Arlo Technologies präsentiert in der voraussichtlich am 07.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,192 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 17,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 119,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Arlo Technologies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 139,7 Millionen USD aus.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,805 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 567,1 Millionen USD, gegenüber 529,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at