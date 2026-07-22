Erste Schätzungen: Arlo Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Arlo Technologies präsentiert in der voraussichtlich am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,191 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 15,08 Prozent auf 148,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 129,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,839 USD je Aktie, gegenüber 0,140 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 565,7 Millionen USD. Im Vorjahr waren 529,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at