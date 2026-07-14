Erste Schätzungen: Arm informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Arm wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

31 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,403 USD aus. Im letzten Jahr hatte Arm einen Gewinn von 0,120 USD je Aktie eingefahren.

30 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,26 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 19,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,05 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 39 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,17 USD, gegenüber 0,850 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 38 Analysten durchschnittlich 5,99 Milliarden USD im Vergleich zu 4,92 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at