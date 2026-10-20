Arm Holdings Aktie
WKN DE: A3EUCD / ISIN: US0420682058
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Arm präsentiert Quartalsergebnisse
Arm wird voraussichtlich am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 29 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,474 USD. Dies würde einem Zuwachs von 115,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Arm 0,220 USD je Aktie vermeldete.
28 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,38 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 21,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,14 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 40 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,23 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,850 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 40 Analysten durchschnittlich auf 6,09 Milliarden USD, gegenüber 4,92 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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