Arm Holdings Aktie
WKN DE: A3EUCD / ISIN: US0420682058
|
20.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Arm veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Arm wird voraussichtlich am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
28 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,407 USD gegenüber 0,240 USD im Vorjahresquartal.
27 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,22 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 24,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 983,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 36 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,72 USD, gegenüber 0,750 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 36 Analysten durchschnittlich auf 4,86 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,01 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Arm Holdings
|
06:21
|Erste Schätzungen: Arm veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
14.01.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
05.01.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beginnt Montagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.01.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Start fester (finanzen.at)
|
26.12.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
17.12.25