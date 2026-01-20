Erste Schätzungen: Arm veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Arm wird voraussichtlich am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

28 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,407 USD gegenüber 0,240 USD im Vorjahresquartal.

27 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,22 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 24,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 983,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 36 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,72 USD, gegenüber 0,750 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 36 Analysten durchschnittlich auf 4,86 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,01 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at