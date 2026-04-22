Arm Holdings Aktie
WKN DE: A3EUCD / ISIN: US0420682058
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22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Arm veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Arm lädt voraussichtlich am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS gehen 33 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,582 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Arm noch 0,200 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite erwarten 32 Analysten ein Plus von 18,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,47 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 38 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,75 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,750 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 37 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 4,90 Milliarden USD, gegenüber 4,01 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
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