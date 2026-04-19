Erste Schätzungen: Armada Hoffler Properties legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Armada Hoffler Properties lädt voraussichtlich am 04.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,035 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 54,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 52,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 114,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,120 USD, gegenüber -0,070 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 211,8 Millionen USD im Vergleich zu 285,4 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at