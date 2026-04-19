Armada Hoffler Properties Aktie
WKN DE: A1WY9H / ISIN: US04208T1088
|
19.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Armada Hoffler Properties legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Armada Hoffler Properties lädt voraussichtlich am 04.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,035 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 54,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 52,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 114,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,120 USD, gegenüber -0,070 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 211,8 Millionen USD im Vergleich zu 285,4 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Armada Hoffler Properties Inc
|
06:21
|Erste Schätzungen: Armada Hoffler Properties legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.02.26
|Ausblick: Armada Hoffler Properties stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
01.02.26
|Erste Schätzungen: Armada Hoffler Properties stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: Armada Hoffler Properties gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Armada Hoffler Properties zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Armada Hoffler Properties Inc
Aktien in diesem Artikel
|Armada Hoffler Properties Inc
|5,10
|0,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.