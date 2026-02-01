Armada Hoffler Properties Aktie

Armada Hoffler Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1WY9H / ISIN: US04208T1088

01.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Armada Hoffler Properties stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Armada Hoffler Properties wird voraussichtlich am 16.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,020 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Armada Hoffler Properties noch 0,200 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 68,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 51,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 142,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,040 USD je Aktie, gegenüber 0,240 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 266,3 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 708,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Armada Hoffler Properties Inc 5,85 1,74% Armada Hoffler Properties Inc

