Armada Hoffler Properties Aktie
WKN DE: A1WY9H / ISIN: US04208T1088
|
01.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Armada Hoffler Properties stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Armada Hoffler Properties wird voraussichtlich am 16.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,020 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Armada Hoffler Properties noch 0,200 USD je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 68,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 51,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 142,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,040 USD je Aktie, gegenüber 0,240 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 266,3 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 708,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
