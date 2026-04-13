Armstrong World Industries Aktie
WKN DE: A0LCJG / ISIN: US04247X1028
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Armstrong World Industries präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Armstrong World Industries wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,81 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 14,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,58 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 7,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 409,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 382,7 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,31 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 7,08 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,77 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,62 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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