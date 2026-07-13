Armstrong World Industries Aktie
WKN DE: A0LCJG / ISIN: US04247X1028
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13.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Armstrong World Industries stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Armstrong World Industries wird sich voraussichtlich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,26 USD gegenüber 2,01 USD im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 8,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 461,8 Millionen USD gegenüber 424,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,31 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,08 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 1,77 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,62 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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