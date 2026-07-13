Armstrong World Industries Aktie

Armstrong World Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LCJG / ISIN: US04247X1028

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Armstrong World Industries stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Armstrong World Industries wird sich voraussichtlich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,26 USD gegenüber 2,01 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 8,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 461,8 Millionen USD gegenüber 424,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,31 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,08 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 1,77 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,62 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Armstrong World Industries Inc

mehr Nachrichten