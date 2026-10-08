Aros Bostadsutveckling AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CSAP / ISIN: SE0010547786
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08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Aros Bostadsutveckling Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Aros Bostadsutveckling Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 23.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,860 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,340 SEK je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Aros Bostadsutveckling Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 167,98 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 890,5 Millionen SEK im Vergleich zu 332,3 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,05 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,930 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,48 Milliarden SEK, gegenüber 836,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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