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Arribatec Group ASA Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41H9F / ISIN: NO0013682948

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03.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Arribatec Group ASA Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Arribatec Group ASA Registered präsentiert in der voraussichtlich am 18.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,142 NOK gegenüber 0,200 NOK im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 135,1 Millionen NOK – ein Minus von 1,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arribatec Group ASA Registered 137,0 Millionen NOK erwirtschaften konnte.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 0,538 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,11 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 586,5 Millionen NOK, gegenüber 578,8 Millionen NOK im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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