Erste Schätzungen: Arribatec Group ASA Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Arribatec Group ASA Registered wird voraussichtlich am 20.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Arribatec Group ASA Registered für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,089 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 6,81 Prozent auf 156,3 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel hatte Arribatec Group ASA Registered noch 146,4 Millionen NOK umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 0,639 NOK, gegenüber 1,11 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 630,4 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 578,8 Millionen NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at