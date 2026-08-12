Arribatec Group ASA Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41H9F / ISIN: NO0013682948

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12.08.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Arribatec Group ASA Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Arribatec Group ASA Registered äußert sich voraussichtlich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,133 NOK. Dies würde einem Zuwachs von 33,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Arribatec Group ASA Registered 0,100 NOK je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Arribatec Group ASA Registered 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 152,4 Millionen NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Arribatec Group ASA Registered 142,9 Millionen NOK umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,627 NOK, während im vorherigen Jahr noch 1,11 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 616,3 Millionen NOK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 578,8 Millionen NOK waren.

Redaktion finanzen.at

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