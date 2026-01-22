Arrowhead Pharmaceuticals Aktie
Erste Schätzungen: Arrowhead Pharmaceuticals zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Arrowhead Pharmaceuticals wird voraussichtlich am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,114 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Arrowhead Pharmaceuticals -1,390 USD je Aktie verloren.
In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 227,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 9004,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Arrowhead Pharmaceuticals einen Umsatz von 2,5 Millionen USD eingefahren.
Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -3,274 USD je Aktie, gegenüber -0,010 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 391,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 829,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
