Erste Schätzungen: Artemis Gold präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Artemis Gold präsentiert in der voraussichtlich am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,747 CAD gegenüber 0,440 CAD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 90,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 440,7 Millionen CAD gegenüber 231,1 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,84 CAD, gegenüber 1,52 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 1,55 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 913,9 Millionen CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at