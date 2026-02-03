Artemis Gold Aktie

WKN DE: A2PN6T / ISIN: CA04302L1004

03.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Artemis Gold veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Artemis Gold gibt voraussichtlich am 18.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,640 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Artemis Gold -0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 343,6 Millionen CAD für Artemis Gold, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen CAD erzielt wurde.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,66 CAD, gegenüber -0,150 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 873,2 Millionen CAD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 0,0 Millionen CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

