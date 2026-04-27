Erste Schätzungen: Arteris präsentiert Quartalsergebnisse

Arteris wird voraussichtlich am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,069 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 27,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 21,0 Millionen USD gegenüber 16,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,165 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,820 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 91,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 70,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at