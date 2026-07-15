Erste Schätzungen: Arthur J Gallagher legt Quartalsergebnis vor

Arthur J Gallagher präsentiert voraussichtlich am 30.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

22 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,82 USD gegenüber 1,40 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten einen Zuwachs von 24,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,01 Milliarden USD gegenüber 3,22 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 13,23 USD, gegenüber 5,74 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 16,74 Milliarden USD im Vergleich zu 13,94 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at