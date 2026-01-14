Erste Schätzungen: Arthur J Gallagher präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Arthur J Gallagher lädt voraussichtlich am 29.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

20 Analysten schätzen im Schnitt, dass Arthur J Gallagher im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,36 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,12 USD je Aktie gewesen.

13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 32,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,72 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,60 Milliarden USD aus.

21 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 10,70 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 6,50 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 13,86 Milliarden USD, gegenüber 11,55 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at