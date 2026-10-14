Arthur J. Gallagher Aktie

Arthur J. Gallagher für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869761 / ISIN: US3635761097

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Arthur J Gallagher stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Arthur J Gallagher wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 23 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,99 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Arthur J Gallagher ein EPS von 1,04 USD je Aktie vermeldet.

15 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 18,39 Prozent auf 3,98 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 24 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 13,13 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,74 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 16,54 Milliarden USD, gegenüber 13,94 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Arthur J. Gallagher & Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu Arthur J. Gallagher & Co.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Arthur J. Gallagher & Co. 211,10 1,49% Arthur J. Gallagher & Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Inflation im Fokus: Dow stabil -- ATX leichter -- DAX höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt gibt nach. Der deutsche Leitindex verbucht zur Wochenmitte Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen