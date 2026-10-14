Erste Schätzungen: Arthur J Gallagher stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Arthur J Gallagher wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 23 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,99 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Arthur J Gallagher ein EPS von 1,04 USD je Aktie vermeldet.

15 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 18,39 Prozent auf 3,98 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 24 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 13,13 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,74 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 16,54 Milliarden USD, gegenüber 13,94 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at