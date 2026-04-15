Erste Schätzungen: Arthur J Gallagher verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Arthur J Gallagher präsentiert voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 22 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 4,43 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 62,87 Prozent erhöht. Damals waren 2,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,73 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 26,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,73 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 13,23 USD, gegenüber 5,74 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 16,78 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,94 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at