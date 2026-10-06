Artificial Solutions International AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DMG3 / ISIN: SE0018397184
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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Artificial Solutions International Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Artificial Solutions International Registered präsentiert in der voraussichtlich am 21.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,035 SEK gegenüber 0,000 SEK im Vorjahresquartal.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 5,8 Millionen SEK gegenüber 20,4 Millionen SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 71,76 Prozent.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,137 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum -0,130 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 30,3 Millionen SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 86,2 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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