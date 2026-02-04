Erste Schätzungen: Artificial Solutions International Registered legt Quartalsergebnis vor

Artificial Solutions International Registered lässt sich voraussichtlich am 19.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Artificial Solutions International Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,025 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 SEK je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 22,0 Millionen SEK – ein Minus von 16,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Artificial Solutions International Registered 26,5 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,120 SEK im Vergleich zu -0,200 SEK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 92,3 Millionen SEK, gegenüber 84,1 Millionen SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at