WKN DE: A3DMG3 / ISIN: SE0018397184

04.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Artificial Solutions International Registered legt Quartalsergebnis vor

Artificial Solutions International Registered lässt sich voraussichtlich am 19.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Artificial Solutions International Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,025 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 SEK je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 22,0 Millionen SEK – ein Minus von 16,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Artificial Solutions International Registered 26,5 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,120 SEK im Vergleich zu -0,200 SEK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 92,3 Millionen SEK, gegenüber 84,1 Millionen SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Artificial Solutions International AB Registered Shs

Analysen zu Artificial Solutions International AB Registered Shs

