Erste Schätzungen: Asahi Glass stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Asahi Glass lässt sich voraussichtlich am 08.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Asahi Glass die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 78,40 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 86,80 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,32 Prozent auf 444,77 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Asahi Glass noch 399,54 Milliarden JPY umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 629,33 JPY je Aktie, gegenüber 147,84 JPY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 1.683,47 Milliarden JPY. Im Fiskaljahr zuvor waren 1.412,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at