Erste Schätzungen: ASAHI INTECC präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ASAHI INTECC präsentiert voraussichtlich am 13.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass ASAHI INTECC im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 23,66 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 20,16 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 8,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 33,01 Milliarden JPY gegenüber 30,31 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 99,31 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 46,92 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 134,65 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 120,03 Milliarden JPY in den Büchern standen.

