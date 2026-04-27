Asahi Kasei Aktie

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WKN: 857993 / ISIN: JP3111200006

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27.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Asahi Kasei legt Quartalsergebnis vor

Asahi Kasei gibt voraussichtlich am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Asahi Kasei im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 21,21 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 26,83 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,52 Prozent auf 813,23 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Asahi Kasei noch 778,06 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 106,35 JPY. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 97,94 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 3.069,64 Milliarden JPY, nachdem im Fiskaljahr zuvor 3.037,31 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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