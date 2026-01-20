Asahi Kasei Aktie

Asahi Kasei für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857993 / ISIN: JP3111200006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Asahi Kasei legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Asahi Kasei wird voraussichtlich am 04.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 31,22 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Asahi Kasei ein EPS von 27,65 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,90 Prozent auf 791,22 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Asahi Kasei noch 768,92 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 101,74 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 97,94 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 3.072,69 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 3.037,31 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Asahi Kasei Corp.

mehr Nachrichten