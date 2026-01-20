Erste Schätzungen: Asahi Kasei legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Asahi Kasei wird voraussichtlich am 04.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 31,22 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Asahi Kasei ein EPS von 27,65 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,90 Prozent auf 791,22 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Asahi Kasei noch 768,92 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 101,74 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 97,94 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 3.072,69 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 3.037,31 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at