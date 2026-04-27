Asahi Kasei Aktie

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WKN DE: A0KDV9 / ISIN: US0434001006

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27.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Asahi Kasei legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Asahi Kasei stellt voraussichtlich am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,272 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Asahi Kasei noch ein Gewinn pro Aktie von 0,350 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 5,18 Milliarden USD gegenüber 5,11 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,35 USD, gegenüber 1,28 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 19,44 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 19,92 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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