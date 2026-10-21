Asahi Kasei Aktie
WKN: 857993 / ISIN: JP3111200006
|
21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Asahi Kasei legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Asahi Kasei gibt voraussichtlich am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 31,44 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Asahi Kasei noch ein Gewinn pro Aktie von 34,27 JPY in den Büchern gestanden.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 840,23 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 12,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 748,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 132,29 JPY, gegenüber 116,97 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 3.326,75 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 3.074,51 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Asahi Kasei Corp.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Asahi Kasei legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.07.26
|Ausblick: Asahi Kasei präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: Asahi Kasei öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: Asahi Kasei stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: Asahi Kasei legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Asahi Kasei Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Asahi Kasei Corp.
|8,83
|-0,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX beenden Handel stärker -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls deutlich fester. An der Wall Street geht es am Mittwoch aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.