Asahi Kasei Aktie
WKN: 857993 / ISIN: JP3111200006
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16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Asahi Kasei öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Asahi Kasei wird voraussichtlich am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst schätzt, dass Asahi Kasei im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 31,21 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 14,52 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,77 Prozent auf 817,88 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 738,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 121,97 JPY, gegenüber 116,97 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 3.267,15 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 3.074,51 Milliarden JPY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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