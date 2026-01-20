Asahi Kasei Aktie
WKN DE: A0KDV9 / ISIN: US0434001006
|
20.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Asahi Kasei stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Asahi Kasei wird voraussichtlich am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,407 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,360 USD je Aktie erzielt worden.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,11 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,05 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,31 USD je Aktie, gegenüber 1,28 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 19,79 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 19,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
