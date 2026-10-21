Erste Schätzungen: Asahi Kasei stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Asahi Kasei wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,396 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,460 USD erwirtschaftet worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,07 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,32 Milliarden USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,68 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,55 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 21,08 Milliarden USD, gegenüber 20,40 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at